عبدالله ناكر يشن هجوما لاذعا على باشاغا ومتصدري المشهد

في إطار مناقشة المستجدات بالمشهد العام في ليبيا من مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية، ناقش برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، الحوار السياسي واحتمالية الصدام العسكري غرباً في ضوء تصريحات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وإطالة عمر المراحل الانتقالية ومستوى السياسيين والمسؤولين.

وطالب رئيس حزب القمة، عبدالله ناكر، العاصمة التونسية، بالاستفتاء المباشر على مسودة مشروع الدستور التي خرجت من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وقال إن الكلمة الأولى والأخيرة يجب ان تكون لليبيين الذين عليهم تقرير مصيرهم ومصير المسودة إما أن تعتمد وإما أن تُعدّل.

وانتقد ناكر بشكل لاذع كافة متصدري المشهد العام في ليبيا، ورأى أنه ليس من صالحهم أن يكون هناك حل في ليبيا، مضيفاً أنهم طيلة سنوات عمر الأزمة لم يقدموا شيئاً في ليبيا ولم يحققوا أي منجز يسجل باسمهم يحسب لهم.

ووجه عبدالله ناكر الذي ظهر عبر شاشة “NEWS 218” بعد فترة من الابتعاد عن وسائل الإعلام، انتقادات لباشاغا بشكل كبير، وقال إنه يريد أن يحكم بالقوة، ووصفه بـ”مهندس عملية فجر ليبيا”، التي اعتبرها أصل البلاء وسبب الأزمة التي تعيشها ليبيا اليوم من انقسام شديد.

وطالب ناكر في ختام مداخلته، كافة الليبيين أن يكونوا صفاً واحداً وأن يتناسوا خلافاتهم من أجل تحقيق الأمن والرخاء بعد سنوات من الصراع.

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