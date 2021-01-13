ليبيا الان

عبدالله ناكر يشن هجوما لاذعا على باشاغا ومتصدري المشهد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار مناقشة المستجدات بالمشهد العام في ليبيا من مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية، ناقش برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأربعاء، الحوار السياسي واحتمالية الصدام العسكري غرباً في ضوء تصريحات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وإطالة عمر المراحل الانتقالية ومستوى السياسيين والمسؤولين.

وطالب رئيس حزب القمة، عبدالله ناكر، العاصمة التونسية، بالاستفتاء المباشر على مسودة مشروع الدستور التي خرجت من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وقال إن الكلمة الأولى والأخيرة يجب ان تكون لليبيين الذين عليهم تقرير مصيرهم ومصير المسودة إما أن تعتمد وإما أن تُعدّل.

وانتقد ناكر بشكل لاذع كافة متصدري المشهد العام في ليبيا، ورأى أنه ليس من صالحهم أن يكون هناك حل في ليبيا، مضيفاً أنهم طيلة سنوات عمر الأزمة لم يقدموا شيئاً في ليبيا ولم يحققوا أي منجز يسجل باسمهم يحسب لهم.

ووجه عبدالله ناكر الذي ظهر عبر شاشة “NEWS 218” بعد فترة من الابتعاد عن وسائل الإعلام، انتقادات لباشاغا بشكل كبير، وقال إنه يريد أن يحكم بالقوة، ووصفه بـ”مهندس عملية فجر ليبيا”، التي اعتبرها أصل البلاء وسبب الأزمة التي تعيشها ليبيا اليوم من انقسام شديد.

وطالب ناكر في ختام مداخلته، كافة الليبيين أن يكونوا صفاً واحداً وأن يتناسوا خلافاتهم من أجل تحقيق الأمن والرخاء بعد سنوات من الصراع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • أعترض علي قول السيد عبدالله ناكر ((طيلة سنوات عمر الأزمة لم يقدموا شيئاً في ليبيا ولم يحققوا أي منجز يسجل باسمهم يحسب لهم )) لا سيد عبدالله ااجماعه حققوا انجازات ففتحي بشاعه بمليشيا فقر ليبيا والشروق المظلم قد احرق خزانات النفط في مدينه البريقه وصلاح بادي بمليشياته احرق مطار طرابلس بالطائرات التي كانت رابظه فيه وخرج علينا ببلاهه وحمق ومنظر غير متسق وهو يكبر الله قائلا الله اكبر المطار انحرق وفائز السراج رهن ليبيا الي باتفاقات غير شرعيه وجعل من غرب ليبيا محميه تركيه واصبحت بعض الاماكن يمنع علي دخول الليبيين اليها ومنها قاعدة الوطيه أقرب تواجد ليبي منها يبعد 9 كيلومتر فالجماعه مش معقبين جهد في الانبطاح لتركيا بل يتسابقوا أيهم ينبطح قبل الاخر والكبير دعم الليره التركيه بوديعه ليبيه في البنوك التركيه

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  • زاد الخير خيرين ( ثلاثي الحلول ) لمشاكل ليبيا الفتيه المتخذه!!!
    ها قد شرف الثنائى باشا أغا والنمروش وزاد عليهم رئيس الجمهورية المنتظر بعد غياب طويل كنا نعتقد بأنه ذهب لااستلام شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة وقد تبين لنا فيما بعد أنه كان عاكفا فى قحف
    الزنتان يتدارس مخطط قيادة ليبيا الفتية
    متحدياً باشا اووغا والنمروش بتع الجيوش
    وبما أن معالي الرئيس المنتظر كان يجلس على علوة القمة ( حزب القمة ,) يشاهد الغريمان كيف يتصارعان على المنكوبه
    فقد اقسم وب يده اليمنى الفاس *** وب يده اليسرى الترفاس ***وقال أنا عليكم عساس*** واللى يقرب انقصله الراس وسوف اشهد عليكم كل الناس رانى اصلي سراح وراعى معيز*** ومدلز تدليز
    والوطن غالى وعزيز *** مانهرب ناخذها تنقيز ,,

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  • كيف تعرف بإن ليبيا ماشيه القدام
    من أجراءات السلاحف المصرفية ومنظوماتهم الهندية وعباقرة صرف ليبيا المركزي الفاسد ومقاصات السرقة والنهب وطرق الاستراتيجية في تنزيلهم في مرتبات الناس تعرف بإن ليبيا مزوي عليه الفيل … والفيل جاءكم في القطرون ليقول لكم راني مزوي على ليبيا .
    زي الحمار زي زبلة … زي لفوق زي لتحت
    ودلة العباقرة وتل … شن بصير في مصيدة العقرب بعد الأفاعي
    هههههههههههههههههههههههههها بشائر … بشائر … بشائر …

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