«المسماري»: الجيش يجهز وحدات خاصة مدعمة بأسلحة متطورة للتعامل مع أي خروقات أمنية بليبيا

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت تحكم سيطرتها بشكل كامل على قاعدة الوطية الليبية.

وقال «المسماري»، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن تركيا تواصل عملية حشد القوات والمرتزقة، حيث تمتلك جسرا جويا مع قاعدة الوطية ومصراتة.

وأضاف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن «القيادة العامة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب» ستكون قادرة على التصدي لأي خروقات أمنية في المناطق والمدن الليبية.

وأوضح أن هذه الوحدات ستكون مدربة على أعلى المستويات، مؤكدًا أن القيادة العامة تدعم أي حوار «ليبي – ليبي داخل البلاد».

وأكد المسماري أن القيادة العامة «ليس تخصصها الحوار السياسي أو الاقتصادي»، لكنها ترحب بـ«أي حوار ليبي – ليبي داخل البلاد» وإنما تخصصها هو «حوار البنادق ضد الإرهابيين والمجرمين».

ونوه أن «القيادة العامة لديها استراتيجية تعمل عليها الآن، وهي تدريب وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب تدريبًا راقيًّا جدًّا على يد خبراء في هذا المجال على مستوى عالٍ لتكون قادرة على مجابهة الانفلات الأمني على الأراضي الليبية في أي ساعة وأي مكان».

مؤكدًا أن هذه الوحدات ستكون مجهزة بأسلحة خاصة بخلاف القوات البرية أو البحرية أو الجوية.