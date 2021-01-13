المسماري: تركيا وسعت مهبط قاعدة الوطية ليستقبل طائرات عسكرية عملاقة

أخبار ليبيا24
قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء إن تركيا قامت بتوسعة مهبط قاعدة الوطية ليستقبل طائرات عسكرية عملاقة.
وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن الجيش يرصد بشكل يومي طائرات عسكرية تركية تصل للقاعدة في خرق لمخرجات برلين.
وأوضح الناطق باسم القيادة العامة أن تركيا قامت بتركيب منظومات دفاع جوي في قاعدة الوطية الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد.
وأشار المسماري إلى أن دول الجوار متخوفة من أن تصل الأسلحة التركية إلى أيدي الإرهابيين، مشيرا إلى أنها ستهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
وأكد أن تركيا تتدخل في الشأن الليبي بشكل واضح من خلال استقبال مطار معيتيقة ومصراتة لطائرات شحن محملة بأسلحة ومعدات تركية متطورة وحديثة، مستخدمة أيضًا موانئ الخمس ومعيتيقة ومصراتة لاستقبال سفنها المحملة بالأسلحة والعتاد.
وأفاد الناطق باسم القيادة العامة أن تقرير مصير ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من خلال الشعب الليبي، مشيرا إلى نجاح الجيش في حرمان الجماعات الإرهابية من اتخاذ مدينة بنغازي كقاعدة للانطلاق نحو دول الجوار.
ولفت المسماري إلى أن المدعي العام العسكري بالجيش الوطني عضو اللجنة العسكرية 5+5 اللواء فرج الصوصاع، طالب بإطلاق سراح كافة المحتجزين وعلى رأسهم الطيار عامر الجقم.
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