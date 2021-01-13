السراج يناقش مع مجموعة من النواب «تشكيل حكومة وحدة وطنية»

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب «تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء والبيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

يأتي ذلك في وقت يعكف فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ نوفمبر 2020 على تقريب وجهات النظر بين ممثلي كافة الأطراف من أجل إيجاد سلطة تنفيذية موقتة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل التي نصت عليها مخرجات المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين يوم 19 يناير 2020.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية» و«الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن المجتمعين أعربوا في هذا الإطار «عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد إجراءها في 24 ديسمبر 2021، والتزام كافة الأطراف بنتائجها».

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الوضع الاقتصادي بعد قرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة عليه، إضافة إلى «قضية تجميد إيرادات النفط وانعكاساته على عمل الحكومة ووضع الميزانية».

كما تطرق النقاش أيضا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخراً لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وسبل توحيد وترشيد الميزانية. وخلص إلى الاتفاق «على تشكيل فريق يتولى مهام التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي» وفق المكتب الإعلامي.

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