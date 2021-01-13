مستشفى الجلاء بنغازي يتسلم جثة مجهولة الهوية

أخبار ليبيا24- خاص تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث اليوم الأربعاء جثة مجهولة الهوية عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل العمارات الصينية بمنطقة قنفودة أحد الأحياء الغربية بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة لـ”أخبار ليبيا24″ إن المواطنين عثروا على الجثة وعليها آثار طلق ناري في الرأس، والكلاب المسعورة التهمت جزءاً من يديه، فتم إبلاغ السلطات الأمنية فوراً.