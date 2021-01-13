المسماري: تركيا تسيطر على قاعدة الوطية بالكامل

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن تركيا ما زالت تحشد عسكريا للسيطرة قاعدة الوطية التي أصبحت بالكامل تحت سيطرة أنقرة.

وأضاف المسماري إن أنقرة أرسلت فرقاطة تركية إلى ميناء الخمس في 4 يناير وغادرت في نفس اليوم بعد وصولها بساعات في تلميح إلى استقدامها للأسلحة، مؤكدا وجود جسر جوي عسكري للأتراك باتجاه قاعدتي الوطية ومصراتة.

كما أشار المسماري إلى أن المدعي العسكري وفي إطار عمل اللجنة 5+5، أرسل “بياناً يعلن فيه أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم جاري العمل على تنفيذها، وإعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غرباً وشرقاً وجنوباً، كما البدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين أيضاً.”