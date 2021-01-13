ليبيا الان

المسماري: تركيا تسيطر على قاعدة الوطية بالكامل

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن تركيا ما زالت تحشد عسكريا للسيطرة قاعدة الوطية التي أصبحت بالكامل تحت سيطرة أنقرة.

وأضاف المسماري إن أنقرة أرسلت فرقاطة تركية إلى ميناء الخمس في 4 يناير وغادرت في نفس اليوم بعد وصولها بساعات في تلميح إلى استقدامها للأسلحة، مؤكدا وجود جسر جوي عسكري للأتراك باتجاه قاعدتي الوطية ومصراتة.

كما أشار المسماري إلى أن المدعي العسكري وفي إطار عمل اللجنة 5+5، أرسل “بياناً يعلن فيه أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم جاري العمل على تنفيذها، وإعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غرباً وشرقاً وجنوباً، كما البدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين أيضاً.”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هل أنت من جماعة الضبعة يامسماري ..؟.
    كلاب وعبيد ولد الضبعة احمد قذاف الدم
    أتفق العملاء وجواسيس المخابرات الصهيونية القادمين من منطقة الضبعة مسقط رأس السيسي لحكم ليبيا من جديد باسم ثورة 17 فبراير .. ياخسارة الشباب اللي ماتوا من 2011 حتى 2020 م بدعم وتخطيط كلب الضبعة احمد قذاف الدم وحماره عقيلة صالح المتحالف مع تنظيمات الماسونية اليهودية الارهابية (الاخوان والسلفية والقاعدة والتكفيرين وحراس المعبد وعبدة الشيطان وازلام النظام السابق) التابعين للماسوني سيف الاسلام الذي جلب الخراب والدمار .
    – إذا كنتم تريدون حكومات الضبعة والخونة والصهاينة والعملاء والجواسيس يامصراتة وبنغازي؟؟
    – لماذا خرجتم 2011 م في مظاهرات ضد ازلام النظام السابق لتتحاور معهم ؟…
    – من هو الحاكم الرسمي لليبيا من 1969م الى 2021م ؟؟.
    – من هو المجلس الماسوني السري لنساء المدينة القديمة بقيادة العضو السري عائشة الغنيمي التي تجتمع بزوجة السراج نادية رفعت أبنة رفعت خالد شقيق خيري خالد وشادية قرقاب وفدوى القلال ونهاد معتيق وزجة قدور وزوجة عبدالسلام جلود وزوجة طاهير السني وزجة عبدالله عثمان وزوجة طاهر سيالة زوجة خالد المشري وزوجة عقيلة صالح صديقات المنهدس سيف الاسلام .
    … وأنظروا ياثوار من هم في الوزارات الحيوية والحساسة هناك اعداد كبيرة من نساء المدينة القديمة الذين لايتعرفون بشلفطية ولديهم اجتماعات سرية في بعض المناطق داخل العاصمة طرابلس وخارج ليبيا بدعم السراج.
    نداء الى أبناء ليبيا الحقيقين ليس الذين زرعهم القذافي لخدمة الصهيونية العالمية قادمين من منطقة الضبعة اليهودية أمثال احمد قذاف الدم وعبدالسلام الحاسي وشكري الدبار واحمد امعتيق وسيالة ونادية رفعت المصرية وحفتر الامريكي والنجيري عبدالله الثني وعقيلة صالح والصديق الكبير وعبدالله عثمان التابعين لأحمد قذاف الدم مؤسس الحركة الشعبية وكمشة التوانسه العائدون والمصريين والمغاربة والسوريين وغيرهم من باقي الجنسيات واليهود أصحاب الأسماء المركبة فتشوا عليهم في الوزارات والادارات والشركات والجيش والشرطة وأبناء الجنسيات العربية والاوروبية وأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب فهؤلاء يعرفون بعضهم ويعملون بشكل مافيا الفروج والبطون لان مسؤولين الليبيين ليس لهم عمل سواء الفروج والبطون .
    أستعدوا يامصراتة لحرب جديدة بدعم خليجي فرنسي مصري بعد المصالحة مع قطر وسحبها لحضن مجلس التعاون الخليجي وسيتم سحب تركيا عن طريق قطر بالاتفاق مع السعودية والامارات من أجل دعم حفتر بالسيطرة على مصراتة وطرابلس بالتنسيق مع جواسيهم (سيالة – الكبير – السراج – بومطاري – امعتيق – دبيبة) كل هؤلاء لديهم علاقات باحمد قذاف الدم وسيف الاسلام ويعملون لمصالحتهم ليس لمصالحة 17 فبراير بالتنسيق مع مصر وروسيا وفرنسا من أجل تمكين سيف الاسلام واحمد قذاف الدم من حكم ليبيا … ياسيالة من سكان منطقة الضبعة ام أورفل.
    جميع الطرق مفتوحة أمام طرطور القذاذفة خليفة حفتر لتمكينهم من العاصمة طرابلس … من سلم ليبيا لشركات التركية والاماراتية والقطرية والفرنسية من2005 م باسم ليبيا الغد … ياطالحب الضلال والخيانة .

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