استياء في بنغازي من ارتفاع سعر الخبز بعد تغيير سعر الصرف

قالت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع سعر الخبز في بعض مخابز مدينة بنغازي أثار الغضب والاستياء لدى المواطنين الذين يعانون منذ فترة طويلة من أزمة نقص السيولة النقدية، وتأخر صرف الرواتب، يقابله ارتفاع سعر صرف الدولار، ما أحدث حالة من العجز يعاني منها المواطنين.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، النقيب إبراهيم الطلحي لوكالة الأنباء الليبية إنهم تلقوا شكاوى من المواطنين بخصوص ارتفاع سعر الخبز، لكن دور الجهاز «رقابي وليس تشريعي»، موضحا أنه ليس من اختصاصات الجهاز «وضع أو تغيير أي تسعيرة على أي شيء، بل دورنا هو مراقبة هذه الجهات ومدى التزامها بالمحافظة على التسعيرة، التي تختص بوضعها وتغييرها مراقبة الاقتصاد بمدينة بنغازي».

وأكد الطلحي أنهم خاطبوا عدة جهات مسؤولة عن هذه التجاوزات، وأعدوا المراسلات لمعرفة الأسباب، وعلمهم «الآن فقط مقتصر على مراقبة نظافة المخابز والإجراءات القانونية والترخيص والإجراءات الصحية للعمال والتحقق من صلاحية المواد المستخدمة والمنتهية الصلاحية»

وأضاف الطلحي أنهم ينتظرون الرد من الجهات المسؤولة، وعليه سيقوم جهاز الحرس البلدي بالتحرك وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها. منبها إلى أن ارتفاع سعر الدقيق والخبر والسلع التموينية في هذه الفترة بالتحديد «سيكون من ضمن أثاره عجز فئة كبيرة من المواطنين عن توفير لقمة عيش لعائلاتهم»، داعيا الجهات المسؤولة للتدخل الفوري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا