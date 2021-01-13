السراج يتفق مع مجلس النواب الموازي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس فائز السراج، وعدد من أعضاء مجلس النواب الموازي، أكدوا على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتزام كافة الأطراف بنتائجها.

جاء ذلك في اجتماع عقده السراج، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الموازي، لمناقشة جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وأوضح المكتب، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي، لافتا إلى أن المجتمعين أعربوا عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ولفت المكتب، إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء والبيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات.

وأشار المكتب، إلى أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل فريق يتولى مهام التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24