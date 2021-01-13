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باشاغا: سنواصل التعاون مع هولندا في مكافحة الفساد والإرهاب

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه ‏وزير  الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا رسالة شكر إلى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرز على زيارته اليوم الأربعاء لمدينة ‎طرابلس، هو ونائبته، ولمباشرته العمل من مقر السفارة في العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا في تغريدة له على موقع “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “سنواصل التعاون معا في مكافحة الفساد، والإرهاب، والجريمة المنظمة”.

وفي وقت سابق نشر السفير الهولندي تغريدة عبر تويتر قال في مضمونها إنه‏ أجرى نقاشا مفتوحا مع باشاغا بشأن التعزيز الثنائي بين ‎”الوفاق” وهولندا حول مكافحة الجريمة المنظمة، الفساد، الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مؤكدا دعمه لملتقى الحوار السياسي الليبي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عجيب أمر هذا الزمان الارهابي منشئ مليشيات الارهاب وحارق قوت الليبيين ومشتت الرفاقه والاصحاب يريد ان يحارب الارهاب والجريمه فمتي خلع رداء الارهاب من علي كتفه حتي يغير جلده ويصطف في صف محاربين الارهاب أمر لا يعقل وفريه لا تصدق إلا يكون من ليبيا يآتي الجديد وأصل الماقوله يونانيه ونصها من الصحراء يآتي الجديد كانت ليبيا تمثل الصحراء ولكن معمر عندما ضمنها كتابه شال الصحراء ووضع ليبيا وباشاآغا كان الي عهد قريب ارهابي مؤيد للارهابين ومازال علي رأس مليشيا مارقه غير خاضعه لأي قانون أو عرف أو تنظيم فأي ارهاب يريد ان يحاربه وهل تصلح (؟؟؟؟؟ ) لاعطاء درس في الفضيله

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