باشاغا: سنواصل التعاون مع هولندا في مكافحة الفساد والإرهاب

وجه ‏وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا رسالة شكر إلى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرز على زيارته اليوم الأربعاء لمدينة ‎طرابلس، هو ونائبته، ولمباشرته العمل من مقر السفارة في العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا في تغريدة له على موقع “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “سنواصل التعاون معا في مكافحة الفساد، والإرهاب، والجريمة المنظمة”.

وفي وقت سابق نشر السفير الهولندي تغريدة عبر تويتر قال في مضمونها إنه‏ أجرى نقاشا مفتوحا مع باشاغا بشأن التعزيز الثنائي بين ‎”الوفاق” وهولندا حول مكافحة الجريمة المنظمة، الفساد، الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مؤكدا دعمه لملتقى الحوار السياسي الليبي.