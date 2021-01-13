باشاغا: سنواصل التعاون مع هولندا في مكافحة الفساد والإرهاب

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا رسالة شكر إلى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرز على زيارته اليوم الأربعاء لمدينة طرابلس، هو ونائبته، ولمباشرته العمل من مقر السفارة في العاصمة طرابلس.
وقال باشاغا في تغريدة له على موقع “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “سنواصل التعاون معا في مكافحة الفساد، والإرهاب، والجريمة المنظمة”.
وفي وقت سابق نشر السفير الهولندي تغريدة عبر تويتر قال في مضمونها إنه أجرى نقاشا مفتوحا مع باشاغا بشأن التعزيز الثنائي بين ”الوفاق” وهولندا حول مكافحة الجريمة المنظمة، الفساد، الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مؤكدا دعمه لملتقى الحوار السياسي الليبي.
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