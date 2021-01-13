اللجنة المالية المشتركة تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن اجتماع مدينة البريقة الذي جمع قطبي وزارة المالية الثلاثاء، اجتماعها الأول عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة عبر منصاتها الرسمية قد تم في الاجتماع مناقشة معايير إعداد الميزانية الخاصة بالعام الجاري والمنتظر أن تكون موحدة وفقا لتوصيات اجتماع البريقة.

ومن المنتظر أن يتم عرض الميزانية على حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها خلال المدة المقبلة حسب توقعات المتابعين للشأن السياسي العام.

يذكر أن “اجتماع البريقة” ضم وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، ووكيل الوزارة والقائم بمهام الوزارة في الحكومة الليبية امراجع غيث، ويأتي لأول مرة بعد 7 سنوات من الانقسام الإداري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية