بتهمة إهدار المال العام.. النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بصحة الوفاق

أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، أمرا بحبس كلٍّ من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، ومساعده، ورئيس قسم العلاج بالداخل، وموظفين في القسم.

وأوضحت مصادر صحفية، أنه تم إيقاف المذكورين، بتهمة التقصير في حفظ وصون المال العام، وبسبب عدم التدقيق الطبي في المتطلبات المالية المحالة من المصحات الخاصة وفقا للأصول الطبية.

وكان مكتب النائب العام، قد أمر الخميس الماضي، بحبس المدير العام للشركة الليبية المتحدة لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، بتهمة الإضرار بالمال العام ومخالفة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي.

وأحال قسم التحقيقات في وقت سابق أيضا موظفين بمركز سبها الطبي، إلى غرفة الاتهام بمحكمة سبها الابتدائية، بتهم إحداث الإضرار الجسيم بالمال العام والنصب وإساءة استعمال السلطة واتهامات أخرى.

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