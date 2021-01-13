قضايا سياسية واقتصادية.. محور لقاء السراج مع نواب من البرلمان

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” مع عدد من أعضاء مجلس النواب، وناقش معهم المواضيع والقضايا المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي ومسارات حل الأزمة الليبية .. واتفق المجتمعون على تشكيل فريق يتولى مهام التنسيق والتواصل بين “الرئاسي” ومجلس النواب.

وناقش النواب مع السراج الصعوبات التي تواجه الحوار السياسي معربين عن ارتياحهم للاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد الرابع والعشرين من ديسمبر 2012 م موعداً لإجرائها على أن تلتزم كافة الأطراف بالنتائج.

وبحث المجتمعون أيضاً في مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الإعداد وتهيئة الأجواء و البيئة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى قضية الوضع الاقتصادي بعد قرار توحيد سعر صرف الدينار الليبي وإجراءات معالجة الآثار المترتبة عليه وقضية تجميد إيرادات النفط وإنعكاساته على عمل الحكومة ووضع الميزانية، كما تم التطرق للاجتماع الذي عقد مؤخراً لمناقشة الشأن الاقتصادي والمالي و سبل توحيد وترشيد الميزانية.

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