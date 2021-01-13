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ليبيا: اختبار مبكّر للانتخابات العامة؟

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه من طرابلس السيد سامي الأطرش المحامي المختص في القانون الدولي ورئيس المكتب السياسي للتجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير ومن تونس السيد عبدالله ناكر رئيس حزب القمة الليبي للتوقف عند الوضع في ليبيا حيث قد تشكل الانتخابات البلدية التي نظمت في منطقة طرابلس الأسبوع الماضي اختبارا للانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الجاري والهادفة الى إخراج ليبيا مما وصفت بالفوضى التي غرقت فيها بعد سقوط نظام معمر القذافي

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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  • اى انتخابات فى ظل الافاعى الارهابية التى لم يتم اصطيادها وتسمم اجواء الانتخابات واى انتخابات تحت الاحتلال والمرتزقة احترموا عقول المشاهدين اذا كانت السودان جعلت الانتخابات بعد فترة انتقالية سنتين وفى ليبيا عشر سنوات ارهاب من الخوان ولا امن ولاامان الا بالتخلص من الاخوان حريم السلطان

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