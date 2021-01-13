ليبيا: اختبار مبكّر للانتخابات العامة؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه من طرابلس السيد سامي الأطرش المحامي المختص في القانون الدولي ورئيس المكتب السياسي للتجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير ومن تونس السيد عبدالله ناكر رئيس حزب القمة الليبي للتوقف عند الوضع في ليبيا حيث قد تشكل الانتخابات البلدية التي نظمت في منطقة طرابلس الأسبوع الماضي اختبارا للانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الجاري والهادفة الى إخراج ليبيا مما وصفت بالفوضى التي غرقت فيها بعد سقوط نظام معمر القذافي

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