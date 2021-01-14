باشاغا يبحث مكافحة الإرهاب مع السفير الهولندي

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومرز” والوفد المرافق له، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

التأم الاجتماع في ديوان وزارة الداخلية في مدينة طرابلس وشهد أيضاً مناقشة مسألة الهجرة غير القانونية وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، فيما أعرب السفير الهولندي عن ارتياحه لما لمسه من استقرار أمني في العاصمة الليبية بفضل مجهودات وزارة الداخلية-حسب قوله.

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