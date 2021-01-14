مجلس الدوما: الصراع في ليبيا طال أمده وعلى دول الجوار المساهمة في حل الأزمة

قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي إن استمرار العنف ساهم في عدم استعادة وحدة الأراضي الليبية.

وأوضح سلوتسكي أن استمرار العنف يصب فقط في مصلحة أولئك الذين يهتمون لأسباب مختلفة بازدهار الفوضى وغياب القانون في شمال إفريقيا، وكذلك في عدم استعادة وحدة أراضي ليبيا في المستقبل القريب.

وأضاف أنه على الرغم من أهمية مبادرات الأمم المتحدة التي نحتكم إليها ونسترشد بها، إلا أن التسوية المستدامة للنزاع الليبي الداخلي مستحيلة بدون دور فعال لدول الخليج، فضلًا عن دول الجوار الليبي، وإنهاء الخلاف في الخليج يفتح في الواقع آفاقًا جديدة لتحقيق ذلك.

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