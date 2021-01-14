نقيب الخبازين: شركات المطاحن العام والخاصة تتحمل مسؤولية رفع سعر الخبز

اتهم نقيب المخابز سعيد بوخريص، شركات المطاحن العامة والخاصة برفع أسعار الدقيق لأعلى مستوى أي 220 دينار.

ويبن أن تلك الشركات رفعت أسعار المواد الداخلة في التصنيع، كالخميرة والزيت والملح والسكر.

وتساءل بوخريص عن كيفية مطالبة الخباز بإبقاء سعر الخبز بـ4 دنانير، وبالمقابل شركات المطاحن ترفع الأسعار، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة يبدو أنها لا تعرف أن الدقيق والمواد الغذائية ارتفعت اسعارها.

وأعرب عن انزعاجه من تحميل المسؤولية كاملة للخبازين، مشيرًا إلى أن جميع شركات المطاحن الخاصة الآن قد يكون لديها مخزون.

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