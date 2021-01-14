انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

جنيف 13 يناير 2021 (وال)- انطلق في قصر الأمم في جنيف السويسرية صباح اليوم الأربعاء، اجتماع مباشر للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

هذا وتتواصل اجتماعات اللجنة المكونة من 18 عضوا يمثلون تنوعًا جغرافيًا وسياسيًا واسع النطاق، تضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وكانت اللجنة الاستشارية قد تأسست مؤخرًا بولاية محددة زمنيًا بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، أمرًا ثابتًا بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه، بحسب البعثة. (وال- جينيف) ر ت

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