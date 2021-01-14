بلدية “بوسليم”.. نشاط مكثف لمجابهة كورونا في المدارس

قال المجلس البلدي “بوسليم” إن لجنة التفتيش الصحي لمؤسسات التعليم العام والخاص، المكلفة بمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بمجابهة كورونا مستمرة في نشاطها المكثف.

كما تضطلع اللجنة أيضاً بأعمال التوعية والتثقيف و متابعة الوضع الوبائي وقد باشرت مهامها منذ انطلاق العملية التعليمية، فيما أثنت البلدية على أعضاء غرفة العمليات الصحية وأعضاء جهاز الحرس البلدي وأعضاء الإدارة العامة للأمن المركزي فرع “”أبوسليم ومكتب الصحة المدرسية على مستوى البلدية .

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