ليبيا الان

بلدية “بوسليم”.. نشاط مكثف لمجابهة كورونا في المدارس

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المجلس البلدي “بوسليم” إن لجنة التفتيش الصحي لمؤسسات التعليم العام والخاص، المكلفة بمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بمجابهة كورونا مستمرة في نشاطها المكثف.

كما تضطلع اللجنة أيضاً بأعمال التوعية والتثقيف و متابعة الوضع الوبائي وقد باشرت مهامها منذ انطلاق العملية التعليمية، فيما أثنت البلدية على أعضاء غرفة العمليات الصحية وأعضاء جهاز الحرس البلدي وأعضاء الإدارة العامة للأمن المركزي فرع “”أبوسليم ومكتب الصحة المدرسية على مستوى البلدية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك