النمروش: سنعيّن قادة المجموعات المسلحة ضباطا بالجيش الليبي

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إنه أبرم اتفاقا مع تركيا على إيفاد عدد ممن أسماهم الضباط الليبيين، بالمليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج لتلقي دورات تدريبية متقدمة في بعض التخصصات التي يحتاجها الجيش الليبي.

وأضاف النمروش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، كاشفا عن أنهم يعملون على اختيار قادة المجموعات المسلحة لتخريجهم كضباط وجنود حسب المؤهلات العلمية، ومن لا يرغب ذلك فيمكنه الاندماج في وزارة أخرى مثل الداخلية والعمل.

وزعم أن تعاونا قائما حاليا بين الوفاق والإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.