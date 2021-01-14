المفوضية الأوروبية تبحث مقترح إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أمس الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تناقش طلب الأمم المتحدة إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وشدد بيتر ستانو على موقف الاتحاد الأوروبي المصمم على تقديم كل ما بوسعه من مساعدات والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل حل النزاع في ليبيا.

وبين ستانو أن الآلية المقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار غير جاهزة حالياً.

وأقر المتحدث أن بروكسل لم تقدم أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة بعد، مشدداً على أن الموقف الأوروبي سيصدر عندما تحصل بروكسل على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.

وأضاف أن الاتحاد يقر ويعترف بقيادة الأمم المتحدة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.

من جانبها اعتبرت مصادر أوروبية مطلعة أن طرح الفكرة على عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيأتي في وقت لاحق عندما تتوفر مزيد من الإيضاحات.

هذا ويرى الأوروبيون أنهم يساهمون بفعالية في جهود حل الأزمة الليبية، لا سيما عبر عملية ايريني البحرية التي أطلقوها خلال العام الماضي والمعنية بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وقف تصدير السلاح لليبيا.

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