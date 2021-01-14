شكاوى في بنغازي من ارتفاع سعر الخبز

تقدم عدد من المواطنين بشكاوى من ارتفاع سعر الخبز، حسب ما رصدته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، مشيرة إلى معاناتهم مع «أزمة نقص السيولة النقدية، وتأخر في صرف الرواتب».

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، النقيب إبراهيم الطلحي، للوكالنهم تلقوا عدة شكاوى من المواطنين في هذا الخصوص، لكنهم جهاز رقابي، وليس من اختصاصهم وضع أو تغيير أي تسعيرة، التي تختص بتحديدها مراقبة الاقتصاد بمدينة بنغازي.

وتابع، أنهم خاطبوا عدة جهات مسؤولة عن هذه التجاوزات، معقا أن علمهم «مقتصر على مراقبة نظافة المخابز والإجراءات القانونية والترخيص والإجراءات الصحية للعمال والتحقق من صلاحية المواد المستخدمة والمنتهية الصلاحية، إلى حين يأتي الرد من الجهات المسؤولة، وعليه سيقوم جهاز الحرس البلدي بالتحرك وفقا للقوانين واللوائح المنصوص عليها».

اقرأ أيضا: استياء من ارتفاع سعر الخبز بعد تغيير سعر الصرف

وأكمل الطلحي أن «ارتفاع سعر الدقيق والخبر والسلع التموينية في هذه الفترة بالتحديد ، سيكون من ضمن أثاره عجز فئة كبيرة من المواطنين عن توفير لقمة عيش لعائلاتهم»، داعيا الجهات المسؤولة للتدخل الفوري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا