بدء عمليات الحفر في حقل إيراون النفطي

أعلنت شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بدء عمليات الحفر بحقل إيراون النفطي، باستخدام الحفارة التابعة لشركة فياض برقن، والمتعاقد معها عن طريق الشركة الوطنية للحفر.

وانطلقت العمليات أمس الأربعاء في الحقل، الذي يقع في حوض مرزق شمال شرق مدينة العوينات، ويبعد عنها بمسافة 50 كيلومتر تقريبا، حسب ما جاء على صفحة أخبار المؤسسة الوطنية للنفط على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشارت الصفحة إلى أنه من المتوقع حفر أربعة آبار كمرحلة أولى، وإجراء الاختبارات لها، ثم تستكمل عمليات الحفر في الحقل بناء على نتائج هذه الاختبارات.

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