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طقس ليبيا لـ 3 أيام: اجواء باردة وسقوط امطار بهذه المناطق وهذه توقعات درجات الحرارة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة جوية لمدة ثلاثة أيام أن تكون الاجواء في ليبيا باردة نسبياً على اغلب مناطق ليبيا مع سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع ان تكون فرصة الامطار يوم السبت على اغلب مناطق الشمال.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية :
رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:
الطقس مغيم مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية وتكون الفرصة افضل للسقوط يوم السبت، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى ما بين 15-19مْ وما بين 11-14 مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده
يشهد الطقس فرصة سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق وتكون جيدة خاصة على سهل بنغازي والجبل الاخضر، والرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 17-20مْ ولا تتجاوز 14مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
الطقس يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 17-20مْ على اغلب المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة ما بين 19-21 مْ.

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية بداية ليبيا خلال الأيام القادمة اليوم الخميس -01-14 2021 أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق ،ليبيا مع سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال ،الشرقي، تكون فرصة الأمطار على أغلب مناطق الشمال لسقوط المناطق الساحلية وتكون الفرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة احتمال المناطق .الساحلية (14 على لمرتفعات .الجبلية مغیم السبت تنشط احيانا -15) (19 القصوى الجمعة بعض المناطق وتكون جيدة خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر. معتدلة نشطة السرعة درجات. مرتفعات الجبل الأخضر. الخليج الطقس: فرصة سقوط أمطار شمالية غربية قليلة خفيفة معتدلة .السرعة. Ø(20 أغلب المناطق. النشرات إلى السحب متغيرة الاتجاه بين (91-12(م. :الرياح: محمد :إعداد‏'‏

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