صنع الله: نعمل على معالجة عدم سداد رواتب حرس المنشآت النفطية

ليبيا – كشف رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله عن التواصل مع كافة الجهات المعنية في الدولة لمعالجة مشكلة تأخر سداد رواتب حرس المنشآت النفطية.

ووفقًا لصفحة المؤسسة في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التي تابعتها صحيفة المرصد، جاء ذلك خلال لقاء جمع صنع الله برئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيته بالمقر الرئيسي لمؤسسة النفط، تم تكريسه لبحث خطط الأخيرة الإستراتيجية للعام 2021.

وبحسب الصفحة تطرق اللقاء إلى الميزانيات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ وإنجاز بعض مشاريع الشركة، للتقليل من عمليات حرق الغاز والوصول إلى أقل معدلات الحرق بجميع الحقول خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج البيئية وزيادة الإنتاج في العام الجاري.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية