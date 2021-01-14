الاتحاد الأوروبي: لم نرد على طلب البعثة الأممية بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا

ليبيا – أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل تلقي الاتحاد الأوروبي معلومة من البعثة الأممية في ليبيا.

ستانو أشار في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المعلومة تخص بعثة مراقبة وقف إطلاق النار المزمع إرسالها لليبيا، موضحًا أن الآلية المقترحة لإرسال البعثة غير جاهزة حاليًا، مجددًا موقف الاتحاد الأوروبي المصمم على تقديم كل المساعدات الممكنة والتعاون مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وأضاف ستانو أن بروكسـل لم تقدم أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة بعد، مشددًا على أن الموقف الأوروبي سيصدر حال الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية