الاتحاد الأوروبي: لم نرد على طلب البعثة الأممية بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا

ليبيا – أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل تلقي الاتحاد الأوروبي معلومة من البعثة الأممية في ليبيا.
ستانو أشار في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد إلى أن المعلومة تخص بعثة مراقبة وقف إطلاق النار المزمع إرسالها لليبيا، موضحًا أن الآلية المقترحة لإرسال البعثة غير جاهزة حاليًا، مجددًا موقف الاتحاد الأوروبي المصمم على تقديم كل المساعدات الممكنة والتعاون مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.
وأضاف ستانو أن بروكسـل لم تقدم أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة بعد، مشددًا على أن الموقف الأوروبي سيصدر حال الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.
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