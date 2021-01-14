نوفا: تعيين «باسكوالي فيرارا» مبعوثا خاصا لإيطاليا في ليبيا

كشفت وكالة نوفا الإيطالية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو كلف السفير باسكوالي فيرارا ليشغل منصب المبعوث الخاص لإيطاليا في ليبيا.

وأوضحت وكالة نوفا، أنه وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية فأن المبعوث الخاص سيمثل إيطاليا وسيضمن مشاركتها الكاملة في جميع المبادرات المتعددة الأطراف لدعم العملية السياسية الليبية بالتناسق مع التزام إيطاليا التقليدي لصالح السلام والاستقرار في البلاد، كما سيقوم فيرارا بمهمة تطوير الاتصالات المناسبة مع اللاعبين المحليين والدوليين الأساسيين الأكثر نشاطاً في ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي سواء في إيطاليا ومع الخبراء الدوليين حول آفاق الاستقرار في ليبيا أيضًا في سياق شمال إفريقيا.

يشار إلى أن فيرارا شغل منصب سفير إيطاليا لدى الجزائر حتى نوفمبر الماضي.