تقرير دولي: المصالحة الخليجية قد تدفع العملية السياسية في ليبيا للأمام

ليبيا – سلط تقرير تحليلي أعده موقع “ميدل إيست مونيتور” الإخباري الدولي الضوء على الانعكاسات الإيجابية للمصالحة الخليجية على قضايا عدة من بينها القضية الليببية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه المصالحة قد تساعد في دفع العملية السياسية في ليبيا للأمام وإعادة الاستقرار إلى البلاد، وهو ما سينعكس بالمحصلة على جارتيها تونس والجزائر اللتين ستستفيدان من الفرص الاقتصادية الهائلة التي سيتم خلقها في الإراضي الليبية.

وأضاف التقرير أن عشرات الآلاف من العمال في شركات البناء التونسية والجزائرية سيجدون عملًا في ليبيا، التي ستعمل حكومتها مع الحكومتين في تونس والجزائر على معالجة الاضطربات والأنشطة الإرهابية في منطقة جنوب الصحراء، وصولًا إلى المنطقة الأوروبية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى كون منطقة العالم العربي مترابطة جغرافيًا وثقافيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وهو ما يعني أن الخلل في أي دولة فيها سينعكس سلبًا على باقي الدول، وهو الأمر الذي حتم على الخليجيين وضع الخلافات جانبًا وإعادة ترتيب الأولويات.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية