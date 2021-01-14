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تركيا: عقيدتنا البحرية الوطن الأزرق ووجودنا في ليبيا في خطر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أقر العقل المدبر لعقيدة “الوطن الأزرق” التركية الرئيس السابق للأركان العامة للبحرية بتركيا جهاد يايجي بأطماع بلاده في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط.

الرئيس السابق للأركان العامة للبحرية بتركيا جهاد يايجي

إقرار يايجي جاء في بيان صدر عنه تابعته وترجمته صحيفة المرصد، وقال فيه أن تركيا ستخسر كل مكاسبها في حال القبول بالحوار مع اليونان، معترفًا في ذات الوقت أن حلم بلاده في تحقيق عقيدة “الوطن الأزرق” واستمرار مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع فائز السراج يواجهان الانهيار.

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وشدد يايجي على وجوب عدم السماح لليونان بمناقشة الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط مع تركيا، مختتمًا بيانه بالتأكيد على أن انتهاء مذكرة التفاهم البحرية مع السراج يعني الانهيار الكامل لسياسة أنقرة وعقيدتها المتعدية على سيادة اليونان في هذا البلد والمنطقة.

ترجمة المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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