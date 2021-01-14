توقعات أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم الخميس بأن تكون الأجواء باردة نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا.

ورجح المركز احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع أن تكون فرصة الأمطار يوم السبت على مناطق الشمال.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة مغيم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم على بعض لمناطق الساحلية وتكون الفرصة أفضل لسقوط يوم السبت

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة أحيانًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (15 – 19) درجة مئوية ومابين (11 – 14) على المرتفعات الجبلية.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض لمناطق وتكون جيدة خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى مابين (17 – 20) درجة مئوية ولا تتجاوز (14) درجة مئوية على مرتفعات الجبل لأخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبين المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17 – 20) درجة مئوية على أغلب المناطق.

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو السماء صافية إلى قليلة السحب الرياح شمالية غربية إلى متغيرة التجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين (19 – 21) درجة مئوية.