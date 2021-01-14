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«عبدالله الكبير»: لولا التدخل التركي لارتكب حفتر «مجزرة هائلة» في طرابلس

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي”، “لو أن حفتر كان قد تمكن من الدخول لطرابلس وسيطر على العاصمة فكانت البعثة الأممية حينها سوف تنتظر المواقف الدولية، والتي كانت سترحب بالتأكيد  وتدعو إلى ضبط النفس ورفض أي انتهاكات، وهي كلها تصريحات نعرفها وهي أقرب إلى ذر الرماد في العيون، ولكنهم سيعترفون بسلطة حفتر”، على حد زعمه.

وأضاف «الكبير»، خلال لقائه على “قناة التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا والمحرضة على الإرهاب، أننا ” لا نتعجب أن حفتر شن هجومه أثناء تواجد الأمين العام للأمم المتحدة شخصيًا في طرابلس كي يشجع على الحوار السياسي”، مردفًا أن “حفتر لا يكترث بالأمم المتحدة، ويدرك أن هناك قوى دولية تقف خلفه، والمخطط كان واضحًا أن يسيطر على العاصمة ويعترفون به حاكمًا أوحدًا على ليبيا”، بحسب ادعائه.

وتابع عبدالله الكبير المدافع عن مليشيات مصراتة التي ارتكبت عام 2013  مجزرة غرغور  الشهيرة في طرابلس، قائلًا:  “ولكن التطورات المعروفة للجميع، التحالف مع تركيا أعاد خلط الأوراق  وأجبر كل الأطراف الإقليمية والدولية على إعادة النظر في حساباتها، وبالتالي عادت البعثة الأممية  للحديث عن الحوارات السياسية ومحاولة الوصول إلى تسوية”.

معقبًا “وهذه الهدنة أصلًا ما كنا لنصل إليها لولا وجود تركيا، ولا تدخلها لكانت الحرب لا تزال مستمرة، وربما كان حفتر قد تمكن من السيطرة على طرابلس  وارتكب فيها مجزرة هائلة”، بحسب زعمه.

وأوضح «الكبير»، أن “التدخل التركي هو الذي قلب كل الموازين وأجبر جميع الأطراف والبعثة الأممية، إلى العودة للحل السياسي وإلى الحوارات السياسية”.

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«عبدالله الكبير» التدخل التركي حفتر طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • لو حفتر عمل فيكم مجزه وهذا أمر من نسج الخيال المريض عند اخوان الشيطان اما في حقيقته هو أمر مستبعد ولكن وان حصل لكان اشرف لكم بيع شرفكم للاتراك فالتفقيسه للاتراك هي الهزيمه الأشنع لكم من دخول جيش ليبيا الي طرابلس والقضاء علي شراذم أخوان الماسونيه والشيطان وإقامة العدل في طرابلس فلا تظن او تدعي انكم بعدم دخول جيش ليبيا الي طرابلس انكم اصبحتوا شرفاء بل أصبحتم متنهكين الكرامه من المرتزقه السوريه صحيح انت وغيرك ربطت اسريويلك عن الجيش الليبي لكنك خلعت فرعتك ملط للاتراك والسوريين فأي شرف ستدعي واي نجاح فلا تسمي العماله للاتراك تحالف فهناك فارق كبير بين عمالتكم انتم للاتراك وبين التخالف بين القوي الكبري

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