الأجهزة الأمنية في بنغازي تعثر على جثة مواطن وجد مشنوقاً داخل استراحته

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة حسن رمضان زايد الذي وجد مشنوقاً داخل استراحة يملكها بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي شرق البلاد مساء الأربعاء.

وقال مصدر طبي لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الخميس، إن حسن (50 عاماً) فقد الاتصال به وبعد البحث عُثر عليه معلقاً في استراحته، مشيراً إلى أن مركز شرطة بوعطني قام بتسليمه إلى مستشفى الجلاء برسالة حفظ لعرضة على الطب الشرعي.

وأوضح المصدر الطبي الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات فوراً بسبب وجود حبل حول يدين الضحية، بالإضافة إلى الحبل الذي شُنق به، ولديهم بعض الشكوك في أن تكون جريمة جنائية وليس انتحارًا.

يذكر أن هذه الجثة هي الخامسة التي يتسلمها مستشفى الجلاء الفترة الماضية، بينهما جثتين مجهولتي الهوية حتى هذه اللحظة.