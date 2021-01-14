«فنوش»: عملية اختيار سلطة تنفيذية معقدة والرؤية عند البعثة الأممية مشوشة

أكد المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، أن الأزمة القائمة في ليبيا تتعلق بالآلية الخاصة بكيفية تشكيل المجلس الرئاسي، لكن العملية معقدة لعدة أسباب.

وقال فنوش في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “الاختلاف في الفترة السابقة حول إمكانية إيجاد آلية مشتركة للتوافق على رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة وهذا ما تسعى له ستيفاني ويليامز الآن، للاتفاق على الآلية التي من شأنها أن تنتج هذه السلطة التنفيذية الجديدة”.

وأضاف “الأمور لا تزال معقدة للغاية حتى هذه اللحظة، بسبب تشوش الرؤية لدى البعثة الأممية وعدم وجود إرادة دولية لإنتاج بديل حقيقي يجسد إرادة هذه الدول في إنهاء الأزمة، واللجنة الاستشارية بحد ذاتها لا تستطيع أن تنتج الحل على الإطلاق؛ حتى وإن اتفقت فيما بينها الآن، فسيتم إحالة الموضوع إلى لجنة الحوار، والتي ليست بالضرورة أن توافق على مخرجات اللجنة الاستشارية”.

وتابع “لازال هناك التباس حول ماهية لجنة الحوار برمتها وصلاحياتها والسلطات التي ممكن أن تعطى لها حتى تكون قادرة على أن تحسم أي خيار لها، ولكن من الصعب جدا أن ننتج أي تصور للسلطة الفترة المقبلة؛ ما لم تتشكل إرادة حقيقية لإنتاج آلية جديدة في كيفية إنتاجها، وهناك تهديدات من قبل السراج الذي يحاول عرقلة إمكانية إنتاج أي توافق من قبل لجنة الحوار”.