زوارة تبحث التنسيق الأمني مع السهل الغربي

عقد أمس الأربعاء بديوان مديرية أمن زوارة، اجتماعاً ضم مدير أمن زوارة “عماد الدين عبزة” ومدير أمن السهل الغربي “عزالدين الزوق” بحضور مسؤولين وضباط بالمديريتين.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أمنية بالمنطقة، وكذلك التعاون والتنسيق الأمني بين المديريتين لحفظ الأمن ومحاربة كافة الظواهر التي تشكل خطر على أمن المنطقة والمواطن.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة التواصل المستمر لتسهيل عمل المديريتين والتعاون المشترك بينهما من أجل بسط الأمن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.