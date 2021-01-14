أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة وسقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا على غالبية المناطق، مع سقوط أمطار ببعض مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، فرصة سقوط أمطار يوم السبت المقبل على غالبية مناطق الشمال.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس مغيم، مع احتمال يسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية، وبين 11 و14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون جيدة على سهل بنغازي والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ين 17 و20 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا