الوطني للأرصاد: الطقس بارد نسبيا على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم بأن تكون الأجواء باردة نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا، مرجحا احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع أن تكون فرصة الأمطار يوم السبت على مناطق الشمال.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس في رأس أجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي سيكون به الطقس مغيم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم على بعض لمناطق الساحلية وتكون الفرصة أفضل لسقوط يوم السبت و الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة أحيانًا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (15 – 19) درجة مئوية ومابين (11 – 14) على المرتفعات الجبلية.

و أشار المركز إلى أن الطقس في الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مرادة تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض لمناطق وتكون جيدة خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر و الرياح تكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، و درجات الحرارة القصوى مابين (17 – 20) درجة مئوية ولا تتجاوز (14) درجة مئوية على مرتفعات الجبل لأخضر.

و لفت المركز أن الطقس في الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17 – 20) درجة مئوية على أغلب المناطق، كما أن الطقس في الكفرة السرير تازربو ستكون السماء به صافية إلى قليلة السحب الرياح شمالية غربية إلى متغيرة التجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين (19 – 21) درجة مئوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24