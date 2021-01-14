«مكافحة الأمراض»: 764 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 934 مصابا، في حين توفى 16 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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