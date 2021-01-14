بالتفصيل.. تعرف على عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة والشفاء في ليبيا الصادر اليوم 14 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 13 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (203) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3820) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (203) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (60) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (132) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (41) عينة

7.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (145) عينة

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (48) عينة

9.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (164) عينة

10.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (125) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (88) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (119) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة

14.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (95) عينة

15.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (316) عينة

16.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (33) عينة

17.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (115) عينة

18.مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (200) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد ( 3056 ) عينة سالبة

ــ عدد (764) عينة موجبة ( 520 جديدة + 244 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 229 حالة جديدة

عدد 76 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 5 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 10 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

4.الزاوية الغرب

عدد 11 حالة جديدة

5.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

6.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

7.المنشية الجميل

عدد 5 حالة جديدة

8.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

9.الماية

عدد 15 حالة جديدة

10.بني وليد

عدد 12 حالة جديدة

11.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

12.زليتن

عدد 13 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

13.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

14.السواني بن ادم

عدد 7 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 12 حالة جديدة

16.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.الجفارة

عدد 10 حالة جديدة

18.سبها

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

19.الشاطئ

عدد 8 حالة جديدة

20.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.طبرق

عدد 5 حالة جديدة

22.درنة

عدد 1 حالة جديدة

23.العواته

عدد 8 حالة جديدة

24.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

25.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

26.السائح

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

27.وازن

عدد 1 حالة جديدة

28.كاباو

عدد 15 حالة جديدة

29.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

30.العامرية

عدد 11 حالة جديدة

31.جادو

عدد 1 حالة جديدة

32.الرحيبات

عدد 9 حالة جديدة

33.الزاوية الجنوب

عدد 9 حالة جديدة

34.درج

عدد 2 حالة جديدة

35.سرت

عدد 16 حالة جديدة

عدد 23 حالة مخالطة

36.الزاوية المركز

عدد 9 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

37.العجيلات

عدد 14 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

38.قصر بن غشير

عدد 9 حالة جديدة

39.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

40.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

41.يفرن

عدد 10 حالة جديدة

42.زواره

عدد 15 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

43.غريان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 934 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 753 حالة في طرابلس

2.عدد 20 حالة في زواره

3.عدد 89 حالة في مصراته

4.عدد 8 حالات في الحوامد

5.عدد 4 حالات في درنة

6.عدد 3 حالات في قصر بن غشير

7.عدد 13 حالة في سبها

8.عدد 14 حالة في صبراته

9.عدد 6 حالات في زليتن

10.عدد 24 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالة الوفاة

1.عدد 12 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في سبها

4.عدد 1 حالة في زليتن

5.عدد 1 حالة في العجيلات

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 107434

2.الحالات النشطة : 21544

3.المتعافين : 84245

4.الوفيات : 1645

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