مركز “رأس أعبيدة” يضبط فلسطيني محكوم بقضية قتل منذ 2013

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس أن مركز شرطة رأس أعبيدة نمكن من القبض على شخص فلسطيني الجنسية محكوم بقضية قتل منذ 2013.

وأضافت المديرية أنه بتاريخ 10 يناير الجاري وردت معلومات لوحدة التحريات بالمركز عن شخص سكن مؤخراً في بيت يقطن فيه مجموعة من العمالة المصريين بمنطقة سيدي حسين.

وأوضحت المديرية أن ما أثار شبهة الجيران مظهره وملبسه لا يتناسبان مع كونه من العمال كما أنه لا يغادر البيت ولا يزاول أي مهنة.

وذكرت مديرية أمن بنغاز انه تم تكليف مجموعة من أعضاء القسم بالتحري وجمع المعلومات حوله، وبعد البحث تبين أن المعني يدعى “ض ج م” من مواليد 1981 فلسطيني الجنسية كان يقيم بمدينة الكفرة ورجع إلى بنغازي منذ حوالي أسبوعين.

وأفادت المديرية أنه بعد الرجوع إلى منظومة المطلوبين بمديرية الأمن تبين أنه مطلوب في جناية قتل وصادر ضده حكم غيابي بتاريخ 26 مارس 2019 بالسجن لمدة 15 عام ودية مقدارها 120 ألف دينار في قضية القتل.

وأشارت المديرية إلى أن المتهم ارتكب هو وشقيقه جريمتهم في العام 2013 حيث تم ضبط شقيقه وأودع بالسجن بينما لاذ هو بالفرار وأصبح يتنقل من مكان لآخر.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور تم ضبط الجاني وأحيل إلى مكتب المحامي العام للاختصاص.