«الهنقاري»: على السراج إصدار عفو عام  لـ «رجال البركان وفبراير» الذين أخطأوا في الحق العام

دعا محمد الهنقاري، الضيف الدائم على قنوات «الإخوان» والتي تقدمه كـ«محلل سياسي»، فايز السراج إلى إصدار عفو عام عن من وصفهم برجال البركان وفبراير عن الأخطاء والجنح في الحق العام الذين اجبروا على ارتكابها، على حد زعمه.

وقال «الهنقاري»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» “إلى سيادة الرئيس فاير السراج، من أجل السلام وتحقيق الاستقرار، من حق رجال البركان وفبراير الذين دافعوا عن الدولة المدنية والحرية ورد العدوان الغاشم أن يصدر بحقهم عفو عام عن الأخطاء والجنح في الحق العام الذين اجبروا على ارتكابها في ظروف ضعف إدارة الدولة”، بحسب ادعائه.