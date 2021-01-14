بن شرادة: عملية “صيد الأفاعي” عبارة عن شو إعلامي ليثبت باشاآغا وجوده في المرحلة المقبلة

ليبيا -استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة حدوث أي صدام بين المجموعات المسلحة في طرابلس، مؤكدًا أن عملية “صيد الأفاعي” التي أطلقها عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا عبارة عن شو إعلامي، لإثبات وجوده في المرحلة المقبلة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس أوضح أن آليات الملاحقة والمحاسبة معروفة لأي متجاوز وهو اللجوء للقانون، لافتًا إلى أن فتحي باشاآغا يروج لعمل فردي لن يكون قادرًا على تحقيقه.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية