المُفوّضية الأوروبية تبحث تأمين بعثة المراقبين إلى ليبيا

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن المفوّضية مازالت تناقش طلب البعثة الأممية الخاص بتأمين مراقبين، وإمكانات مادية وعملية؛ لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار المُزمع إرسالها إلى ليبيا.

وأضاف “ستانو” أن الاتحاد الأوروبي مُصمّمٌ على تقديم كل ما في وسعه من مساعدات، والتعاون مع الأمم المتحدة؛ من أجل حلّ النزاع في ليبيا.

وأشار المتحدث إلى أن الآلية المُقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار، غير جاهزة حاليًا، وأن الموقف الأوروبي سيصدر عندما تحصل بروكسل على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.

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