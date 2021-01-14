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المُفوّضية الأوروبية تبحث تأمين بعثة المراقبين إلى ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن المفوّضية مازالت تناقش طلب البعثة الأممية الخاص بتأمين مراقبين، وإمكانات مادية وعملية؛ لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار المُزمع إرسالها إلى ليبيا.

وأضاف “ستانو” أن الاتحاد الأوروبي مُصمّمٌ على تقديم كل ما في وسعه من مساعدات، والتعاون مع الأمم المتحدة؛ من أجل حلّ النزاع في ليبيا.

وأشار المتحدث إلى أن الآلية المُقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار، غير جاهزة حاليًا، وأن الموقف الأوروبي سيصدر عندما تحصل بروكسل على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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