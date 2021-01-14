طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة وسرت

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 305 حالات في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 88 حالة، ثم سرت بـ 39 حالة، و35 حالة في زوارة، و33 حالة في زليتن، و16 حالة في العجيلات، و15 حالة في كل من الزاوية المركز وكاباو والماية، و13 حالة في الخمس، و12 حالة في كل من جنزور وبني وليد، و11 حالة في كل من العامرية والزاوية الغرب، و10 حالات في كل من يفرن والجفارة، و9 حالات في كل من غريان وقصر بن غشير والرحيبات والزاوية، حسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 8 حالات في كل من العواتة والشاطئ، و7 حالات في كل من نالوت وسواني بن آدم، و6 حالات في كل من السائح وقصر الأخيار والقره بوللي، 5 حالات في كل من سبها والمنشية الجميل وبنغازي وطبرق، و3 حالات في كل من صبراتة والسبيعة، وحالتين في كل من الرجبان والبوانيس ودرج والجميل، وحالة واحدة في كل من الرياينة والكفرة ودرنة وباطن الجبل ووازن وجادو.

وتماثل للشفاء 934 مصابا، منهم 753 حالة في طرابلس، و20 حالة في زوارة، و89 حالة في مصراتة، و8 حالات في الحوامد، و4 حالات في درنة، و3 حالات في قصر بن غشير، و13 حالة في سبها، و14 حالة في صبراتة، و6 حالات في زليتن، و24 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفى 16 آخرون، بينهم 12 حالة في طرابلس، حالة واحدة في كل من صرمان وسبها وزليتن والعجيلات.

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