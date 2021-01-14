المحاسبة يبحث استكمال المدارس البديلة في زليتن وسرت وبئر الغنم

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا لمناقشة تفعيل استكمال تنفيذ مشروعات المدارس البديلة بمدن زليتن وسرت وبئر الغنم.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، أن الخطوة تأتي في إطار مجموعة الاجتماعات التي عقدت سابقا لذات الغرض، لتفعيل العمل باستكمال تلك المؤسسات التعليمية وحل المشاكل والصعوبات التي تعيقها، حيث تعهدت الشركات المنفذة بالتزامها بالعمل الجاد لاستكمال هذه المشروعات وتسليمها قبل شهر سبتمبر 2021م بما يمكن من الاستفادة منها في العام الدراسي القادم، لسد العجز في المدارس التي كانت قائمة بتلك المناطق، وبما يضمن توفير البيئة الملائمة للطلبة.