عمران: لهذه الأسباب.. لا أتوقع نجاح اللجنة القانونية في مهامها

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

14 January, 2021

كشفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، أنه ومن المزمع أن تلتقي اللجنة الدستورية المشكلة من 15 عضو من النواب و15 من مجلس الدولة خلال الفترة القادمة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت عمران في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن اللجنة القانونية المشكلة من البعثة الأممية تعمل الآن ومهمتها هي تقديم مقترحات للجنة الدستورية للمساعدة فقط في تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة القانونية منقسمين ولم يتمكنوا من التوافق على مقترح معين بل تم تقديم عدة مقترحات فردية أو جماعية بخصوص القاعدة الدستورية يتمحور أغلبها حول الاستفتاء على مشروع الدستور أو اعتماده.

كما أشارت عمران إلى أنه ومن المفترض أن مقترحات اللجنة القانونية لو تمكنت من التوافق ستذهب للجنة الدستورية لمساعدتها في التوافق.

وقالت عمران، “إنها شخصيا لا تتوقع نجاح اللجنة القانونية في مهامها ولن تستطيع التوافق على مقترح محدد، ولو حدث لن يمر هذا التوافق داخل اللجنة الدستورية أو لجنة الحوار لأن لكل عضو من أعضاء ملتقى الحوار انتماءاته وأيدولوجيته وخلفيته السياسية التي ستساهم في تأزيم الوضع لا حلحلته كما حدث وسيحدث في كل اللجان المشكلة، وذلك لأن الأسس التي تعمل وفقها البعثة فاشلة ولا تستند لرؤية واضحة للواقع والمشكل الليبي”، بحسب تعبيرها.