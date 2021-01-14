الاتحاد الأوروبي: آلية إرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا غير جاهزة

قال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إن «الآلية المقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا غير جاهزة حاليا».

وأقر ستانو بأن بروكسل لم تقدم أي رد رسمي على طلب منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن، مشدداً على أن موقف الاتحاد سيصدر «عندما يحصل على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة»، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الأربعاء.

ونقلت «آكي» عن مصادر أوروبية وصفتها بـ«المطلعة»، أن طرح الفكرة على عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «سيأتي في وقت لاحق عندما تتوفر مزيد من الإيضاحات».

ولفتت إلى أن الأوروبيين «يرون أنهم يساهمون بفعالية في جهود حل الأزمة الليبية، لاسيما عبر عملية ايريني البحرية التي أطلقوها خلال العام الماضي والمعنية بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وقف تصدير السلاح لليبيا».

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اقترح تشكيل مجموعة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وحض غوتيريس الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على «دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة». والتقيد بحظر الأسلحة الذي «يتعرض لخروق فاضحة».

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