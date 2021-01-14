الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 16 حالة وفاة و 764 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 16 حالة وفاة و 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 934 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3820) عينة موزعة على المختبرات وبعد فحص العينات تبين سلبية ( 3056 ) عينة، و إيجابية (764) عينة منهم ( 520 ) حالة جديدة و ( 244 ) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس في بلغ 1645 والإصابات 107434حتى الآن.

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