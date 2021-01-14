ليبيا تتجهّز لاستقبال “لقاح كورونا”.. بوضع خطة التطعيم

عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة “كورونا”، اجتماعًا مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، و”اليونيسيف” ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية؛ للبحث في عملية توزيع اللقاح الخاص بالفيروس.

وتزامن هذا الاجتماع مع إعلان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، عن تزايد ملحوظ في حالات الإصابة بـ”كورونا”؛ ممّا يستدعي المزيد من غرف العناية، في ظل نقص الأسرة، والضغط على مراكز العزل.

وعرض المجتمعون الفئات المُستهدفة من هذا اللقاح، وتم تكليف لجنتيْن للقطاعات، ولجنةٍ فنيةٍ؛ للعمل على خطة التطعيمات الوطنية للفيروس، واتفقوا على أن الفئة الأولى المُستهدفة هي الأطقم الطبية، إضافة إلى المصابين بأمراض مُزمنة، وكبار السنّ.

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