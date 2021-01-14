ليبيا الان

مستندات | إعفاء من مراجعة المحاسبة وارتباطات عائلية .. باشاآغا يستحوذ على وكالة هيونداي باسم الداخلية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – هوس السيارات وفتحي باشاآغا إسمان لا يفترقان عادة بين المواطنين وعبر وسائل التواصل الإجتماعي لدرجة التندر والنكتة إلا أن جانبًا آخرًا قد تكشف اليوم من خلال تسريب مستندي عبر وزارة الخارجية يكشف عن وجه آخر من أوجه هذا الهوس .

ولطالما ظلت تعاقدات وزارة الداخلية المليارية لاستيراد السيارات ومختلف المركبات الآلية في الظل ولم يرشح عنها شيء أبدًا للرأي العام رغم أن غالبيتها ليست من الأسرار الأمنية الحساسة التي تتطلب الإخفاء بل على عكس تتطلب الإفصاح خاصة أن من يشرف عليها يستخدم ” دعاية الشفافية ومحاربة الفساد ” لتسويق نفسه ضد خصومه وهو باشاآغا .

جاء في الوثائق المسربة من وزارة الخارجية في طرابلس وهي مراسلات  من الوزارة الى سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بتاريخ 21 ديسمبر 2020 المنصرم تفيدها فيها بأن شركة تدعى الفياح القابضة هي شركة مملوكة لوزارة الداخلية وبأنها ستكون هي الوكيل الحكومي الحصري لعلامة هونداي في ليبيا !

مراسلة الخارجية للسفارة الكورية / نسخة عربية

ونصت الرسالة المرسلة باللغتين العربية والأنجليزية على أن شخصًا يدعى حسين محمد المهدي جرود وهو تاجر من مصراتة مقرب من باشاآغا حسب مصادر المرصد ، هو المممثل لهذه الشركة بتكليف من الداخلية  .

مراسلة الخارجية للسفارة الكورية / نسخة إنجليزية

مستند آخرًا ذي صلة تحصلت عليه المرصد يكشف المزيد من الأسماء في هذه الشركة المؤسسة حديثها وجمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة المبروك حسن اليسير من مدينة الخمس ، إلا أن اليد المالكة الحقيقية وصاحب رأس المال هو محمد فتحي باشاآغا نجل الوزير نفسه والهدف من هذه العملية هو الإطاحة بتجارة محمد الطاهر عيسى وهو رجل أعمال من مصراتة متحصل على وكالة هيونداي وتربطه علاقة سيئة جدًا مع باشاآغا منذ سنوات كما هو معروف بين مختلف الأوساط ” التجارية والمليشياوية ” المختلفة في المدينة ، حسب المصادر نفسها .

محضر تأسيس شركة الفياح

وفي شهر نوفمبر الماضي عقد محمد باشاآغا زفافه في مصراتة فترة حظر اقامة المناسبات الاجتماعية بسبب كورنا ، كان حجم ونوع السيارات التي ظهرت في زفافه وفي منزله ملفتًا وحديث الساعة حينها عبر مواقع التواصل الإجتماعي في وقت كانوا فيه حتى سنة 2014 أي قبل عملية فجر ليبيا التي أشرف عليها والده من العائلات العادية متوسطة الحال ، وكان ماظهر في مقاطع الزفاف غير متماشيًا مع الوضع الوظيفي السابق لوالده سواءً كنائب منقطع أو تاجر للإطارات .

وبالعودة إلى وثائق الخارجية فقد كشفت بأن جرود نفسه هو مثل حكومة الوفاق لدى الإتحاد الدولي للهبكيدو ، والهبكيدو هو فن قتال كوري يشبه الكاراتيه وتشغل بعض الدول عضوية في إتحاده للشؤون الأمنية والتدريب ، مطالبة بإبلاغ الجهات الكورية المعنية بذلك .

وإذ نصت المراسلة على أن شركة الفياح التابعة لوزارة الداخلية قد باتت هي الوكيل الحكومي الحصري لشركة هيونداي ، ستكون كل التعاقدات الحكومية التي تحتاجها من هيونداي ستمر عبر شركة الفياح إذ تتعاقد الدولة الليبية بين الفينة والأخرى ليس على استيراد السيارات فقط بل حتى المكيفات والغسالات والثلاجات وما إلى ذلك من منتجات عملاق الصناعة الكورية .

وفي أبريل الماضي تقدم أحمد الطويبي مدير مكتب باشاآغا بطلب إلى ديوان المحاسبة في طرابلس للإعفاء من المراجعة المسبقة على عقد تفوق قيمته 20.6 مليون يورو لاستيراد 30 سيارة مصفحة وهو رقم مبالغ فيه إذ ستكون قيمة السيارة الواحدة 686 ألف يورو أي مايعادل أكثر من 4.8 مليون دينار للسيارة .

وهذه ليست المرة الاولى التي تتقدم بيها ” وزارة باشاآغا ” بطلبات إعفاء من المراجعة لديوان المحاسبة الذي يسيطر عليه حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حليفة باشاآغا الأول إذ يقود الديوان خالد شكشك القيادي في هذا الحزب المستميت على الدفع بباشاآغا لرئاسة حكومة يزعمون ضمن كذبة كبيرة أنها ستستمر 10 أشهر فقط حتى انتخابات ديسمبر 2021 .

طلب اعفاء من التفتيش مقدم من الداخلية لمصرف الجمهورية

و تقدمت الوزارة سابقًا بطلبات منها مثلًا الإعفاء من تفتيش المصارف في الموانئ على توريداتها عبر الشركات المرتبطة بها من خلال الاعتمادات التي تتحصل عليها بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الأخرى مثل الجمهورية ، وهذا الإجراء متعارف عليه بحيث يتحقق المصرف من حقيقة البضاعة التي منح اعتماد لاستيرادها لضمان عدم التهريب او التربح غير المشروع .

وفي المحصل ، تكشف هذه القضية خيطًا ولو رفيعًا عن تجارة السيارات الملفتة في وزارة الداخلية والإسهاب الملفت للنظر في توريدها بمختلف أنواعها وبكميات كبيرة وأسعار باهظة في ظل وضع أمني وإقتصادي متناقض مع الجماليات التي يحاول باشاآغا رسمها بمئات ملايين الدولارات بيد ويد أخرى تحاول ” صيد الأفاعي ” لنيل منصب رئيس حكومة الحوار  .

المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لن تبدأ عملية صيد العناكب الارهابيه فبعضها اوكارها محصنه بدعم تركيا فالمشكله في الغرب الليبي حاليا هي كون كل ارهابي مثل فتحي بشاعه يحاول الهروب من ماضيه الارهابي بألصاق تهمة الارهاب بغيره عندما أنتشرت في الغرب الليبي العصابات الجريمه المنظمه التي تمارس الارهاب والاجرام من سطو علي البنوك وتهريب وقود وتهريب البشر وكانت عصابات فراده وليست مجتمعه تحت رايه حكومة الفرقاطه بل كانت كل عصابه تعمل علي حده ولكن عندما قام المشير حتفر بإعادة تنظيم الجيش الليبي في شرق البلاد وطرد هذا الجيش كافة التنظيمات الارهابيه في شرق البلاد الي غربه وعلي راسهم منظمة حزب الشيطان الذي عرف عندكم بحزب الاخوان فحاول حزب الشيطان شق صف البرلمان الشرعي ببرلمان مزيف ليكون موازي للبرلمان الحقيقي وجعل مقره طرابلس كموازي للذي في طبرق وبعدها حاول حزب الشيطان في العلن وفي الخفاء تشكيل جيش موازي للجيش ليبيا بقيادة المشير وحاول عبثا جمع شذاذ الافاق من مدمنين وخريجي احبوس وقطاع طرق ومهربين للوقود وللبشر واراد الاستفاده منهم بأنشاء جيش موازي وأختار له أسماء رنانه وخادعه تاره قوات فقر ليبيا وتاره قوات البنيان الفشوش وتاره قوات بركان الكذب لكنه فشل في جعل عصابات الجريمه المنظمه  ان تكون جيش موازي للجيش الوطني وفشل في جعل حفنه منشقه عن البرلمان الشرعي ان تكون برلمان موازي فكل محاولاتهم باءت بالفشل ومازال بعض الليبيين يتشدق ويقول نحن بمعزل عن جيش حتفر نريدوا اقامة دوله مدنيه طيب يا آبله الدوله المدنيه من سيكون قوامها هل قوامها ارهابيين وسراق وقطاع طرق ليبيين بإضافه الي مرتزقه سوريين وتوانسه وتشاديين واجانب من جميع الجنسيات فاي دوله مدنيه التي سيكون حماتها وحراسها من كانوا الي عهد قريب لصوص اعتمادات وهرابه ومدمنين ومدانين في قضايا اجراميه وقد هربوا من محكومياتهم بعدما أسقط الناتو النظام في ليبيا العام 2011 فعن اي دوله مدنيه تتحدث  وكيف سيتسني لكم إقامتها بمعزل عن الجيش الوطني الحر الشريف الذي يقوده المشير اركان حرب خليفه حفتر او مازال لكم عين قويه او وجه صاح ان تجرأوا علي ان تقارنوا بين اضويبط مغمور اسمه محمد الحداد والمشير اركان حرب خليفه حفتر هزلت ورب الكعبه انها لمقارنه ساذجه وبليده ولا تعقل ولا تستصاغ

    رد