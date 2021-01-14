مستندات | إعفاء من مراجعة المحاسبة وارتباطات عائلية .. باشاآغا يستحوذ على وكالة هيونداي باسم الداخلية

ليبيا – هوس السيارات وفتحي باشاآغا إسمان لا يفترقان عادة بين المواطنين وعبر وسائل التواصل الإجتماعي لدرجة التندر والنكتة إلا أن جانبًا آخرًا قد تكشف اليوم من خلال تسريب مستندي عبر وزارة الخارجية يكشف عن وجه آخر من أوجه هذا الهوس .

ولطالما ظلت تعاقدات وزارة الداخلية المليارية لاستيراد السيارات ومختلف المركبات الآلية في الظل ولم يرشح عنها شيء أبدًا للرأي العام رغم أن غالبيتها ليست من الأسرار الأمنية الحساسة التي تتطلب الإخفاء بل على عكس تتطلب الإفصاح خاصة أن من يشرف عليها يستخدم ” دعاية الشفافية ومحاربة الفساد ” لتسويق نفسه ضد خصومه وهو باشاآغا .

جاء في الوثائق المسربة من وزارة الخارجية في طرابلس وهي مراسلات من الوزارة الى سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بتاريخ 21 ديسمبر 2020 المنصرم تفيدها فيها بأن شركة تدعى الفياح القابضة هي شركة مملوكة لوزارة الداخلية وبأنها ستكون هي الوكيل الحكومي الحصري لعلامة هونداي في ليبيا !

ونصت الرسالة المرسلة باللغتين العربية والأنجليزية على أن شخصًا يدعى حسين محمد المهدي جرود وهو تاجر من مصراتة مقرب من باشاآغا حسب مصادر المرصد ، هو المممثل لهذه الشركة بتكليف من الداخلية .

مستند آخرًا ذي صلة تحصلت عليه المرصد يكشف المزيد من الأسماء في هذه الشركة المؤسسة حديثها وجمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة المبروك حسن اليسير من مدينة الخمس ، إلا أن اليد المالكة الحقيقية وصاحب رأس المال هو محمد فتحي باشاآغا نجل الوزير نفسه والهدف من هذه العملية هو الإطاحة بتجارة محمد الطاهر عيسى وهو رجل أعمال من مصراتة متحصل على وكالة هيونداي وتربطه علاقة سيئة جدًا مع باشاآغا منذ سنوات كما هو معروف بين مختلف الأوساط ” التجارية والمليشياوية ” المختلفة في المدينة ، حسب المصادر نفسها .

وفي شهر نوفمبر الماضي عقد محمد باشاآغا زفافه في مصراتة فترة حظر اقامة المناسبات الاجتماعية بسبب كورنا ، كان حجم ونوع السيارات التي ظهرت في زفافه وفي منزله ملفتًا وحديث الساعة حينها عبر مواقع التواصل الإجتماعي في وقت كانوا فيه حتى سنة 2014 أي قبل عملية فجر ليبيا التي أشرف عليها والده من العائلات العادية متوسطة الحال ، وكان ماظهر في مقاطع الزفاف غير متماشيًا مع الوضع الوظيفي السابق لوالده سواءً كنائب منقطع أو تاجر للإطارات .

فيديو|باشاآغا يخالف قرار الرئاسي بشأن حظر تجمعات الأفراح من خلال إقامته مأدبتي غذاء وعشاء يوم أمس بمناسبة زفاف نجله محمد في #مصراتة دون قواعد التباعد او الكمامات رغم تفشي كورونا #ليبيا #المرصد (مصدر المقاطع والموسيقى المصاحبة : حساب محمد باشاآغا وبعض أقاربه على تطبيق تيك توك). pic.twitter.com/PBN5DknaIV — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2020

وبالعودة إلى وثائق الخارجية فقد كشفت بأن جرود نفسه هو مثل حكومة الوفاق لدى الإتحاد الدولي للهبكيدو ، والهبكيدو هو فن قتال كوري يشبه الكاراتيه وتشغل بعض الدول عضوية في إتحاده للشؤون الأمنية والتدريب ، مطالبة بإبلاغ الجهات الكورية المعنية بذلك .

أربع عجلات مقابل أربع سبطانات .. نظرية باشاآغا لحفظ أراضي الدولة والغابات. #ليبيا #المرصد https://t.co/ov9kqC5rf1 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 14, 2020

وإذ نصت المراسلة على أن شركة الفياح التابعة لوزارة الداخلية قد باتت هي الوكيل الحكومي الحصري لشركة هيونداي ، ستكون كل التعاقدات الحكومية التي تحتاجها من هيونداي ستمر عبر شركة الفياح إذ تتعاقد الدولة الليبية بين الفينة والأخرى ليس على استيراد السيارات فقط بل حتى المكيفات والغسالات والثلاجات وما إلى ذلك من منتجات عملاق الصناعة الكورية .

وفي أبريل الماضي تقدم أحمد الطويبي مدير مكتب باشاآغا بطلب إلى ديوان المحاسبة في طرابلس للإعفاء من المراجعة المسبقة على عقد تفوق قيمته 20.6 مليون يورو لاستيراد 30 سيارة مصفحة وهو رقم مبالغ فيه إذ ستكون قيمة السيارة الواحدة 686 ألف يورو أي مايعادل أكثر من 4.8 مليون دينار للسيارة .

وهذه ليست المرة الاولى التي تتقدم بيها ” وزارة باشاآغا ” بطلبات إعفاء من المراجعة لديوان المحاسبة الذي يسيطر عليه حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حليفة باشاآغا الأول إذ يقود الديوان خالد شكشك القيادي في هذا الحزب المستميت على الدفع بباشاآغا لرئاسة حكومة يزعمون ضمن كذبة كبيرة أنها ستستمر 10 أشهر فقط حتى انتخابات ديسمبر 2021 .

و تقدمت الوزارة سابقًا بطلبات منها مثلًا الإعفاء من تفتيش المصارف في الموانئ على توريداتها عبر الشركات المرتبطة بها من خلال الاعتمادات التي تتحصل عليها بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الأخرى مثل الجمهورية ، وهذا الإجراء متعارف عليه بحيث يتحقق المصرف من حقيقة البضاعة التي منح اعتماد لاستيرادها لضمان عدم التهريب او التربح غير المشروع .

من أجل الشفافية .. مطالبات لباشاآغا بكشف عقود توريدات السيارات والدراجات النارية . #ليبيا #المرصد https://t.co/3DprpTfQl3 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 30, 2020

وفي المحصل ، تكشف هذه القضية خيطًا ولو رفيعًا عن تجارة السيارات الملفتة في وزارة الداخلية والإسهاب الملفت للنظر في توريدها بمختلف أنواعها وبكميات كبيرة وأسعار باهظة في ظل وضع أمني وإقتصادي متناقض مع الجماليات التي يحاول باشاآغا رسمها بمئات ملايين الدولارات بيد ويد أخرى تحاول ” صيد الأفاعي ” لنيل منصب رئيس حكومة الحوار .

المرصد – خاص

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