الثني يتابع نتائج اجتماع لجنة توحيد الميزانية العامة للدولة

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبد الله الثني، اليوم الخميس، مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث، لاطلاع على نتائج اجتماع اللجنة المختصة بتوحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي.

ووضع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير مهام الوزارة، الثني في صورة اللقاء الذي جمع المعنيين بالشأن المالي والمصرفي في بلدية البريقة حول توحيد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ميلادي، كما قدم الوكيل شرحا مفصلا عن الخطوات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يجعل للبلاد ميزانية موحدة لا تشهد عجزا في أي من بنودها.

وأكد أن اللجنة الموحدة قد بدأت اجتماعاتها لأعداد الميزانية العامة للدولة والتي من المفترض أن تجهز خلال 10 أيام.