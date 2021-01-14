عقيلة صالح: أفضل الوصول للسلطة عبر الصناديق وليس الرصاص

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه يفضل رؤية الناس يصلون إلى السلطة بفضل أوراق الاقتراع وليس عن طريق إطلاق الرصاص.

وعقب صالح في تصريحات صحفية بعد اجتماع مغلق مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه في باريس عن الأزمة الليبية وإعلان القاهرة، قائلا إن الإعلان نال دعم وتأييد معظم دول العالم، وذلك لأنه ينص على وقف إطلاق النار في البلاد، وتفكيك المليشيات وكذلك تنظيم انتخابات.

و من جهته أكد لارشيه أن بلاده ستبذل قصارى جهدها بمعية الأمم المتحدة لدعم إنشاء سلطة تنفيذية قوية في ليبيا، زاعما أن استقرار ليبيا من أمن فرنسا وأمن أوروبا.

وكان عقيلة صالح قد بدأ الإثنين الماضي، زيارة إلى باريس، التقى خلالها لارشيه مرتين، وحضر جزءًا من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفرنسي.

وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى باريس لاستجداء الدعم الدولي لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد

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